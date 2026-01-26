Омский диетолог озвучила способ считать калории без взвешивания листьев салата

В омской медсанчасти № 4 рассказали, как лучше всего подсчитывать калории в повседневной жизни. Информацию опубликовала 25 января пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В самом начале использования системы КБЖУ не нужно взвешивать каждый продукт. Первым шагом должна стать примерная оценка своей суточной нормы и соотношения белков, жиров и углеводов. В этом помогут специальные формулы или онлайн-калькуляторы. Показатель зависит от пола, возраста, роста, веса, уровня активности и поставленной цели.
«Необязательно взвешивать каждый листик салата по граммам и становиться заложником цифр. Можно использовать пошаговую инструкцию», — пояснила заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 медсанчасти № 4 Анастасия Савченко.
На втором этапе диетолог рекомендовала начать отслеживать свой рацион с помощью мобильных приложений с обширными базами продуктов. Полезно просто записывать все съеденное в течение первой недели, чтобы наглядно увидеть картину питания, а уже со второй — постепенно корректировать его под рассчитанные нормы, избегая сильного голода.
Далее необходимо проанализировать полученные данные: сверить факты с нормой, выявить, например, нехватку белка или избыток простых углеводов, найти пути для улучшения рациона. Последним шагом Анастасия Савченко назвала планирование меню на день. Здесь нужно учитывать потребности в нутриентах, чтобы питание стало более осознанным и сбалансированным.
