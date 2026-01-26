Власти Сургута объявили актировку для школьников

«В связи с низкой температурой воздуха 26 января 2026 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для обучающихся 1−8 классов первой смены», — пояснили в мэрии. По данным городских властей, на утро температура воздуха составила −28,3 градуса, скорость ветра — 2 метра в секунду. Решение принято в соответствии с действующими нормативами по объявлению актированных дней.