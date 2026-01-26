Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Сургута объявили актировку для школьников

В Сургуте 26 января отменены занятия для учащихся 1−8 классов первой смены в школах. Об этом сообщили в администрации города.

В школы в Сургуте сегодня пойдут только старшеклассники.

В Сургуте 26 января отменены занятия для учащихся 1−8 классов первой смены в школах. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с низкой температурой воздуха 26 января 2026 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для обучающихся 1−8 классов первой смены», — пояснили в мэрии. По данным городских властей, на утро температура воздуха составила −28,3 градуса, скорость ветра — 2 метра в секунду. Решение принято в соответствии с действующими нормативами по объявлению актированных дней.