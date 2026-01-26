Ричмонд
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела

РИА Новости: чеснок и лук могут вызвать неприятный запах тела.

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот, к ним относятся красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Некоторые продукты питания могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. Это красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри», — рассказала Чистик.

По ее словам, красное мясо медленно переваривается, выделяя специфические аминокислоты, что приводит к стойкому аромату на несколько часов или недель. Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах на дни.

«Редис, редька и продукты с клетчаткой — отруби, злаки — провоцируют газы, влияющие на пот при переедании», — добавила врач.