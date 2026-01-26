Ричмонд
В Мурманске общественный транспорт стал бесплатным

Губернатор Чибис сообщил, что транспорт в Мурманске будет бесплатным до ликвидации последствий обрушения ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт станет бесплатным для жителей Мурманска. Об этом информировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Такая мера предпринимается на фоне отключения электричества из-за падения нескольких опор ЛЭП и коснётся не только Мурманска, но и Североморска.

«На оперативном штабе обсудили план действий на следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними будет бесплатным», — сообщил Чибис.

Напомним, вечером 23 января Мурманск и Североморск накрыла тьма: из-за обрушения пяти опор на четырех ЛЭП часть жильцов остались без электричества. Также в ряде домов нет отопления и воды.

Тем временем Следственный комитет установил, что две из пяти поврежденных опор линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманске функционировали с 1960-ых и 1980-х годов. При этом предельный срок их эксплуатации составляет 40 лет.