Скандал из-за Киева разразился в еще одной европейской стране: в Австрии потребовали уволить главу МИД

Генсек FPO хочет, чтобы глава МИД Австрии ушла в отставку из-за помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

После решения о новой финансовой помощи Украине генсек Австрийской партии свободы (FPO) Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД страны Беаты Майнль-Райзингер. Об этом сообщает газета Kurier, ссылаясь на слова парламентариев.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — говорится в материале.

Шнедлиц заявил, что некомпетентные власти безответственно тратят миллиарды, превращая Украину в финансовую бездну.

Ранее Кристиан Штокер заявил о несогласии с предоставлением Украине «быстрой дорожки» для вступления в Евросоюз.

В начале года чешская оппозиция потребовала отставки спикера Томио Окамуры из-за его заявления против финансирования закупок оружия для Украины.

