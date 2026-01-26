Скандал из-за Киева разразился в еще одной европейской стране: в Австрии потребовали уволить главу МИД

После решения о новой финансовой помощи Украине генсек Австрийской партии свободы (FPO) Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД страны Беаты Майнль-Райзингер. Об этом сообщает газета Kurier, ссылаясь на слова парламентариев.
«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — говорится в материале.
Шнедлиц заявил, что некомпетентные власти безответственно тратят миллиарды, превращая Украину в финансовую бездну.
Ранее Кристиан Штокер заявил о несогласии с предоставлением Украине «быстрой дорожки» для вступления в Евросоюз.
В начале года чешская оппозиция потребовала отставки спикера Томио Окамуры из-за его заявления против финансирования закупок оружия для Украины.