Бесплатный проезд анонсирован в Мурманске и Североморске

В Мурманске и Североморске временно введен бесплатный проезд в общественном транспорте до полного восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Глава региона рассказал о заседании оперативного штаба, на котором был разработан план действий на ближайшие сутки. Он отметил, что «в первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними будет бесплатным».
Чибис также призвал родителей, чьи дети посещают детсады и школы, обратить внимание на возможность временного размещения детей в работающих учреждениях, если их собственные будут закрыты. Кроме того, местные предприниматели предложили организовать для дошкольников и учеников младших классов бесплатное времяпрепровождение в игровых комнатах.
По словам губернатора, все жилые дома и социальные объекты региона обеспечены теплом и водой, а электроэнергия подается без перебоев в 80% домов.
Напомним, 23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор линий электропередачи, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске.