Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатный проезд анонсирован в Мурманске и Североморске

В Мурманске и Североморске временно введен бесплатный проезд в общественном транспорте до полного восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Чибис.

В Мурманске и Североморске временно введен бесплатный проезд в общественном транспорте до полного восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона рассказал о заседании оперативного штаба, на котором был разработан план действий на ближайшие сутки. Он отметил, что «в первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними будет бесплатным».

Чибис также призвал родителей, чьи дети посещают детсады и школы, обратить внимание на возможность временного размещения детей в работающих учреждениях, если их собственные будут закрыты. Кроме того, местные предприниматели предложили организовать для дошкольников и учеников младших классов бесплатное времяпрепровождение в игровых комнатах.

По словам губернатора, все жилые дома и социальные объекты региона обеспечены теплом и водой, а электроэнергия подается без перебоев в 80% домов.

Напомним, 23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор линий электропередачи, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске.