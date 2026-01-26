В Карабаше без отопления и горячей воды с 21 января остаются семь жилых домов

В Карабаше (Челябинская область) без отопления и горячей воды с 21 января остаются семь жилых домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из оперативной сводки регионального Главка МЧС.
«Без ГВС и теплоснабжения вечером 25 января 71 квартира в семи жилых домах, в которых находятся 120 человек», — говорится в документе.
В городе действуют два пункта временного размещения — на базе средних школ № 2 и 4. В мобильные пункты обогрева с момента происшествия обратился 231 человек — «с целью получения горячего питания», 25 января — 150 карабашцев.
«Всего для ликвидации последствий нарушения теплоснабжения от РСЧС привлечены 309 человек и 63 единицы техники», — отмечается в сводке.
Все началось 21 января: из-за порыва на теплосетях в аномальные морозы остались без отопления и горячей воды 31 многоквартирный дом с населением 3,6 тыс. человек и несколько соцобъектов. Аварийно-восстановительные работы чиновники регионального министерства ЖКХ пообещали устранить до 14:00, власти города — до 17:00. Однако управиться в эти сроки не удалось.
После резонанса Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность). «По данным следствия, неустановленные сотрудники администрации города (…) не приняли должных мер к обеспечению подачи отопления в 31 жилой дом, семь торговых объектов, два образовательных учреждения второго микрорайона Карабаша, тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья 3,6 тыс. граждан», — прокомментировали 23 января в региональном СУ.