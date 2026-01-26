В Карабаше без отопления и горячей воды с 21 января остаются семь жилых домов

Все началось 21 января: из-за порыва на теплосетях в аномальные морозы остались без отопления и горячей воды 31 многоквартирный дом с населением 3,6 тыс. человек и несколько соцобъектов. Аварийно-восстановительные работы чиновники регионального министерства ЖКХ пообещали устранить до 14:00, власти города — до 17:00. Однако управиться в эти сроки не удалось.