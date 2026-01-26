Губернатор Красноярского края рассказал о своих студенческих годах

25 января в нашей стране отмечается День российского студенчества. Свои студенческие годы вспоминал и губернатор края Михаил Котюков. Михаил Михайлович рассказал, что с однокурсниками подружился быстро. Их сплотили выездные сельхозработы: картошка, дождь, поездка в кузове самосвала. Домой молодые люди возвращались уже настоящей командой.
— На старших курсах совмещал учебу с работой. Если не успевал на занятия, выручали друзья — делились конспектами. В студенчестве взаимопомощь особенно ценится. Это время, когда учишься работать вместе, находишь близких по духу людей, — рассказывает губернатор.
Михаил Котюков пожелал студентам, чтобы их сил хватало и на освоение будущей профессии, и на общение, и на получение новых впечатлений.