Итальянский бодибилдер Лорини умер от инфаркта в 48 лет

В Италии скончался известный бодибилдер Андреа Лорини, прозванный Гигантом. Ему было 48 лет. Об этом сообщает издание Daily Star.

Источник: Life.ru

20 января его мать нашла Лорини без сознания в доме в коммуне Кьяри, провинция Брешиа. Она вызвала скорую, но медики не смогли спасти спортсмена. Причиной смерти назвали «внезапную болезнь», которая привела к инфаркту. Подробностей не раскрыли, а семья отказалась от вскрытия.

Лорини получил прозвище Гигант благодаря своему выдающемуся телосложению. В 2017 и 2019 годах он дважды занимал третьи места в категории до 90 кг на соревнованиях IFBB. У него остались двое детей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Воронеже на 81-м году жизни не стало выдающегося тренера и спортивного организатора Ивана Цицилина. Он был мастером спорта по футболу и занимал должность начальника команды ФК «Факел».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.