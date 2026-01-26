Итальянский бодибилдер Лорини умер от инфаркта в 48 лет

20 января его мать нашла Лорини без сознания в доме в коммуне Кьяри, провинция Брешиа. Она вызвала скорую, но медики не смогли спасти спортсмена. Причиной смерти назвали «внезапную болезнь», которая привела к инфаркту. Подробностей не раскрыли, а семья отказалась от вскрытия.