Мошенники используют нейросети, чтобы выманить деньги

Полагая, что помощь просит родная сестра, пользователь перевел 35 тысяч рублей, которые в итоге ушли преступникам. Этот пример демонстрирует, что угроза перестала быть абстрактной. Любой человек, чей голос или лицо есть в открытом доступе, может стать мишенью для цифрового клонирования, передает ТАСС.