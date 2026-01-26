Учительница родила ребенка от 12-летнего школьника

Наоми Текеа Крейг из города Мандура предъявлено семь обвинений в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетнего. Согласно материалам дела, она вступила в связь с учеником в 2024 году, когда ему не исполнилось 13 лет. Позже, в 2025 году, когда подростку было от 13 до 16 лет, их контакты продолжились. Как сообщает Daily Mail, тест ДНК подтвердил, что именно этот подросток является биологическим отцом ее ребенка. Расследование продолжается.