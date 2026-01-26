Учительница родила ребенка от 12-летнего школьника

В Австралии 33-летнюю учительницу обвинили в сексуальных отношениях с учеником, от которого она родила ребенка. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Наоми Текеа Крейг из города Мандура предъявлено семь обвинений в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетнего. Согласно материалам дела, она вступила в связь с учеником в 2024 году, когда ему не исполнилось 13 лет. Позже, в 2025 году, когда подростку было от 13 до 16 лет, их контакты продолжились. Как сообщает Daily Mail, тест ДНК подтвердил, что именно этот подросток является биологическим отцом ее ребенка. Расследование продолжается.
В декабре в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их.
В США также судят жительницу Нью-Мексико Кристал Лопес, которая обвиняется в том, что вовлекла 13-летнего подростка в употребление легких наркотиков и изнасиловала его.
Ранее в американском штате Айова 32-летнюю преподавательницу Саманту Мейер-Дэвис приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в совращении 15-летнего ученика.