У омских мам вошли в моду старинные имена для девочек

В минувшее воскресенье, 25 января 2026 года, на портале ЗАГС обновились данные о популярных и редких именах, которые жители регионов, включая Омскую область, дают новорожденным. В числе самых популярных у омичей с начала года женских имен вошли два считающиеся старинными — Василиса и Варвара. Самым популярным именем для девочки в регионе при этом считается имя София, также в топ-5 Ева и Анна.
Среди мужских имен в Омской области вне конкуренции Михаил. Также омичи часто называют сыновей Александр, Артем, Роман и Матвей.
В свою очередь, к редким в Омской области отнесены женские имена Кармелита, Александрина, Жансу, Гулбахор и Эллен; а также мужские Шамиль, Давлат, Теон, Ник и Нуржан.