У омских мам вошли в моду старинные имена для девочек

В минувшее воскресенье, 25 января 2026 года, на портале ЗАГС обновились данные о популярных и редких именах, которые жители регионов, включая Омскую область, дают новорожденным. В числе самых популярных у омичей с начала года женских имен вошли два считающиеся старинными — Василиса и Варвара. Самым популярным именем для девочки в регионе при этом считается имя София, также в топ-5 Ева и Анна.