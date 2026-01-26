Ричмонд
Очередных конфликтных тигров поймали в Приморье

Ещё двух «конфликтных» тигров отловили на территории Приморского края, что стало уже седьмым изъятием из естественной среды обитания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Источник: ДЕЙТА

Сотрудники приморского Охотнадзора поймали тигров в селе Перевозная Хасанского округа и в районе посёлка Казармы 25 километр Надеждинского округа. Как предусмотрено в таких случаях, животных направят в реабилитационный центр, расположенный в селе Алексеевка, где их осмотрят ветеринары и примут решение о дальнейшей судьбе хищников. При отсутствии проблем со здоровьем тигров возвращают в тайгу на территории, где отсутствуют люди, при наличии травм или болезней — лечат и оставляют на реабилитацию, затем выпускают либо переселяют в зоопарк, если возможности самостоятельно добывать себе пищу у хищника больше нет.

Один из отловленных тигров, по предварительным данным, здоров, второй имеет травму лапы.

Большинство тигров, пойманных в этом году, уже вернули в дикую природу.

Кроме семи взрослых хищников, в январе были изъяты из естественной среды обитания двое тигрят, в силу возраста не способных к самостоятельной жизни в лесу. Малышей заметили возле трассы между населёнными пунктами Амгу и Терней. Их мать не нашли, она могла стать жертвой браконьеров. В выводке было четыре котёнка, но два из них к моменту прибытия специалистов-охотоведов уже погибли. Выживших тигрят будут опекать специалисты реабилитационного центра, пока те не освоят навыки самостоятельной охоты.

Также в январе этого года была поймана и отправлена в Алексеевку истощённая рысь, бродившая возле Дальнереченского аэродрома. К людям её мог вывести голод — излишне суровые морозы на севере Приморья, вероятно, сократили численность животных, которые являются естественной добычей рысей в тайге.