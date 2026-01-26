Очередных конфликтных тигров поймали в Приморье

Сотрудники приморского Охотнадзора поймали тигров в селе Перевозная Хасанского округа и в районе посёлка Казармы 25 километр Надеждинского округа. Как предусмотрено в таких случаях, животных направят в реабилитационный центр, расположенный в селе Алексеевка, где их осмотрят ветеринары и примут решение о дальнейшей судьбе хищников. При отсутствии проблем со здоровьем тигров возвращают в тайгу на территории, где отсутствуют люди, при наличии травм или болезней — лечат и оставляют на реабилитацию, затем выпускают либо переселяют в зоопарк, если возможности самостоятельно добывать себе пищу у хищника больше нет.