«СКА-Хабаровск» арендовал Олега Кожемякина и «потерял» Дмитрия Цыпченко

В составе армейцев в межсезонье произошли очередные изменения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» договорился с руководством ФК «Сочи» об аренде до конца сезона 2025/26 годов защитника Олега Кожемякина. 30-летний спортсмен уже играл в составе дальневосточников в 2023/24 годах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для Олега Кожемякина выступления в цветах дальневосточных армейцев оказались самыми результативными в карьере: за 31 матч он забил шесть голов и заслуженно получил звание лучшего игрока сезона от болельщиков красно-синих.

Также пресс-служба ФК «СКА-Хабаровска» сообщила о том, что московское «Торпедо» воспользовалось опцией выкупа в контракте с Дмитрием Цыпченко. Форвард, забивший за армейцев пять голов и записавший на своё счёт результативный пас, возвращается в состав автозаводцев. Ранее «Торпедо» приобрело у хабаровчан перспективного полузащитника Садыга Багиева. Чёрно-белые крайне неудачно начали сезон 2025/26 годов и в настоящее время находятся в зоне вылета из Первой лиги.