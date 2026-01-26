«СКА-Хабаровск» арендовал Олега Кожемякина и «потерял» Дмитрия Цыпченко

Также пресс-служба ФК «СКА-Хабаровска» сообщила о том, что московское «Торпедо» воспользовалось опцией выкупа в контракте с Дмитрием Цыпченко. Форвард, забивший за армейцев пять голов и записавший на своё счёт результативный пас, возвращается в состав автозаводцев. Ранее «Торпедо» приобрело у хабаровчан перспективного полузащитника Садыга Багиева. Чёрно-белые крайне неудачно начали сезон 2025/26 годов и в настоящее время находятся в зоне вылета из Первой лиги.