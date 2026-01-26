Власти усилят контроль за тарифами ЖКХ из-за 102 млрд необоснованных начислений

ФАС получит право самостоятельно устанавливать расценки.
В России усилят контроль за тарифами ЖКХ из ‑за масштабных нарушений при их установлении. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. За 2023−2025 годы ведомство выявило 102,62 миллиарда рублей экономически необоснованных начислений, подлежащих исключению из тарифов.
«Новый законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, позволит ФАС самостоятельно устанавливать экономически обоснованные тарифы, если региональные органы бездействуют или игнорируют ее предписания. В 2025 году служба уже выявила 102 миллиарда рублей необоснованных начислений», — пишут «Известия».
По данным ФАС, новый законопроект призван повысить исполняемость предписаний антимонопольного органа на региональном уровне, где сейчас фиксируются систематические сбои. В 2024—2025 годах зарегистрировано 93 случая невыполнения решений региональными органами тарифного регулирования, при этом на долю пяти регуляторов приходится 56 таких нарушений.
Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что выявленные средства уже исключены из тарифов, однако часть субъектов федерации игнорирует предписания ведомства, затягивает корректировку платежей или формально оспаривает решения. Законопроект предусматривает, что ФАС получит право согласовывать назначение руководителей региональных органов тарифного регулирования.
Разворотнева уточнила, что ключевая проблема кроется не только в методиках расчета, но и в человеческом факторе на местах. По ее словам, в тарифной политике сильнее всего проявляется влияние различных групп интересов, в результате чего при распределении ресурсов энергетика традиционно получает приоритет, а системы водоснабжения и водоотведения остаются хронически недофинансированными.
Ранее правительство РФ опубликовало документ, согласно которому кабмин намерен упростить порядок перерасчета платы за ЖКХ в случаях перебоев в их предоставлении. Как передает «Царьград», новая схема позволит автоматически уменьшать начисления при несоблюдении установленных нормативов качества и надежности услуг.
В то же время отсутствие регулярных списаний за ЖКУ с банковской карты может рассматриваться как один из признаков, способных привести к блокировке счета. На это указал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь. По его словам, подозрения банка могут вызвать ситуации, когда карту преимущественно пополняют, но практически не используют для повседневных расчетов.