Власти усилят контроль за тарифами ЖКХ из-за 102 млрд необоснованных начислений

В то же время отсутствие регулярных списаний за ЖКУ с банковской карты может рассматриваться как один из признаков, способных привести к блокировке счета. На это указал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь. По его словам, подозрения банка могут вызвать ситуации, когда карту преимущественно пополняют, но практически не используют для повседневных расчетов.