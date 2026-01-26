Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эффектную посадку в аэропорту Иркутска заснял пилот Airbus

На кадрах — густые леса, бездонное голубое небо и сибирские просторы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 января. Пилот Airbus Андрей Рюмин поделился впечатляющими кадрами посадки в аэропорту Иркутска в своём тг-канале (18+). На видео — раскинутые снежные просторы, густой лес и бескрайние голубое небо. Пользователи соцсетей отметили безупречную и мягкую посадку пилотов, а некоторые даже оценили вид взлётно-посадочной полосы Иркутска.

Ранее агентство сообщало, что пилот S7 Карен Новицкий сделал завораживающие кадры, пролетая над ночным Иркутском во время рейса из Москвы в Улан-Удэ. Видео снято на высоте 11,3 км и опубликовано в его тг-канале (18+).