Эффектную посадку в аэропорту Иркутска заснял пилот Airbus

IrkutskMedia, 26 января. Пилот Airbus Андрей Рюмин поделился впечатляющими кадрами посадки в аэропорту Иркутска в своём тг-канале (18+). На видео — раскинутые снежные просторы, густой лес и бескрайние голубое небо. Пользователи соцсетей отметили безупречную и мягкую посадку пилотов, а некоторые даже оценили вид взлётно-посадочной полосы Иркутска.
Ранее агентство сообщало, что пилот S7 Карен Новицкий сделал завораживающие кадры, пролетая над ночным Иркутском во время рейса из Москвы в Улан-Удэ. Видео снято на высоте 11,3 км и опубликовано в его тг-канале (18+).