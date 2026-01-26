В Техасе казнённого почти 70 лет назад мужчину объявили невиновным

В публикации уточняется, что на суде, который рассматривал дело Уокера, были представлены 10 свидетелей, заявивших, что в момент убийства они находились с ним и его подругой, когда та родила их сына в больнице. В 1954 году подсудимого признали виновным. Жюри присяжных, которое вынесло это решение, состояло исключительно из белых.