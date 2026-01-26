В Техасе казнённого почти 70 лет назад мужчину объявили невиновным

Чернокожий мужчина Томми Ли Уокер, которого в американском штате Техас осудили по делу об изнасиловании и убийстве белой женщины в Далласе и казнили почти 70 лет назад, был объявлен невиновным, следует из публикации агентства Associated Press, которую перевёл aif.ru.
Приговор был приведён в исполнение в мае 1956 года. Обвинение выдвинуло версию, согласно которой Уокер напал на 31-летнюю Венис Паркер, которая работала продавщицей магазина. На женщину напали вечером 30 сентября 1953 года, когда возвращалась домой. Преступление было совершено в период расового конфликта в Далласе на фоне сообщений о том, что некий мужчина, предположительно чернокожий, преследовал женщин в городе.
Окружная прокуратура при содействии общественников и юристов провела тщательную проверку обвинительного приговора Уокеру. В ходе изучения в деле было выявлено множество несоответствий. Так, офицер полиции Далласа заявлял, что Паркер якобы опознала нападавшего на неё мужчину как чернокожего, в то время как свидетели отмечали, что жертва не могла сделать этого, поскольку находилась в тяжёлом состоянии.
В течение нескольких месяцев после преступления были задержаны сотни чернокожих мужчин. Одним из них стал Уокер, которому на момент ареста было 19 лет. Окружной прокурор округа Далласа Джон Крёзо считает, что молодой человек признался в убийстве, поскольку подвергался угрозам и принудительным методам допроса.
В публикации уточняется, что на суде, который рассматривал дело Уокера, были представлены 10 свидетелей, заявивших, что в момент убийства они находились с ним и его подругой, когда та родила их сына в больнице. В 1954 году подсудимого признали виновным. Жюри присяжных, которое вынесло это решение, состояло исключительно из белых.
Крёзо обратил внимание, что в то время всё общество, включая систему уголовного правосудия, было пронизано расовыми предрассудками и нетерпимостью. Журналистка Мэри Мейпс, которая начала расследование дела Уокера 13 лет назад, в свою очередь, добавила, что Уокер поплатился жизнью за преступление, которое не мог совершить.
Напомним, в 2024 году в США был полностью оправдан Керри Макс Кук, проведший 20 лет в камере смертников в ожидании казни. При этом его арестовали ещё в 1977 году по делу об изнасиловании и убийстве 21-летней Линды Джо Эдвардс.