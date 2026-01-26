МИД Ирана назвал ложью сообщения о 30 тысячах погибших на протестах

25 января издание Time со ссылкой на двух представителей Министерства здравоохранения Ирана, сообщило, что число жертв беспорядков в Иране может составлять до 30 тысяч человек. По другим данным, число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 16 500 человек. Такие цифры приводит The Sunday Times со ссылкой на свидетельства и данные врачей, работающих в исламской республике. Официального подтверждения этой информации нет.