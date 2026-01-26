Ричмонд
МИД Ирана назвал ложью сообщения о 30 тысячах погибших на протестах

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг публикации западных СМИ, в которых утверждалось о 30 тысячах погибших во время протестов в стране 8 и 9 января.

— Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана, — написал Багаи в соцсети X.

По его словам, внешние силы пытались реализовать такой план, но потерпели неудачу, а теперь распространяют дезинформацию через медиа. Он назвал эти действия «воистину злодейскими». Власти Ирана неоднократно отвергали зарубежные оценки о масштабах протестов и численности жертв.

25 января издание Time со ссылкой на двух представителей Министерства здравоохранения Ирана, сообщило, что число жертв беспорядков в Иране может составлять до 30 тысяч человек. По другим данным, число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 16 500 человек. Такие цифры приводит The Sunday Times со ссылкой на свидетельства и данные врачей, работающих в исламской республике. Официального подтверждения этой информации нет.

