В городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для школьников первой смены

В ряде муниципалитетов ХМАО 26 января отменены занятия для школьников первой смены из-за низкой температуры воздуха. Информация опубликована на официальном сайте окружного правительства.

Во многих городах Югры отменены занятия для школьников первой смены.

Полностью отменены занятия для учащихся 1−8 классов первой смены в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Покачах и Радужном. В Белоярском, Советском и Югорске занятия первой смены отменены для учеников 1−4 классов.

А вот школьникам Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани, Урая, Лянтора придется идти в школу. Там температура воздуха не превышает пороговых значений.

Решение об актировках принято муниципальными властями в соответствии с установленными температурными нормативами. Родителям и школьникам рекомендуют уточнять информацию о дальнейшем режиме обучения на официальных ресурсах своих муниципалитетов.

Ранее URA.RU сообщало об актировке для школьников Сургута. В крупнейшем городе ХМАО 26 январе учащиеся с 1 по 8 класс останутся дома.