Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух регионах Казахстана учеников перевели на дистанционку

Из-за морозов в Актюбинской и Костанайской областях в понедельник, 26 января, школьников перевели на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на Instagram-странице управления образования Актюбинской области, из-за неблагоприятных погодных условий 26 января 2026 года учебный процесс для учащихся 1−11 классов всех образовательных организаций области переводится на дистанционный формат обучения.

«Алау» информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — низкой температурой воздуха и усилением ветра — 26 января 2026 года в ряде районов и городов Костанайской области учащиеся первой смены переходят на дистанционное обучение.

В Карабалыкском районе при температуре −31°С и скорости ветра 6 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1−11 классов первой смены.

В Житикаринском районе при температуре −30,5°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1−11 классов первой смены.

В городе Лисаковске из-за понижения температуры до −26°С и скорости ветра 5 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся 1−6 классов первой смены.

В Аулиекольском районе при температуре −26°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1−4 классов первой смены.