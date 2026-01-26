В двух регионах Казахстана учеников перевели на дистанционку

Как сообщается на Instagram-странице управления образования Актюбинской области, из-за неблагоприятных погодных условий 26 января 2026 года учебный процесс для учащихся 1−11 классов всех образовательных организаций области переводится на дистанционный формат обучения.
«Алау» информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — низкой температурой воздуха и усилением ветра — 26 января 2026 года в ряде районов и городов Костанайской области учащиеся первой смены переходят на дистанционное обучение.
В Карабалыкском районе при температуре −31°С и скорости ветра 6 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1−11 классов первой смены.
В Житикаринском районе при температуре −30,5°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1−11 классов первой смены.
В городе Лисаковске из-за понижения температуры до −26°С и скорости ветра 5 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся 1−6 классов первой смены.
В Аулиекольском районе при температуре −26°С и ветре 3 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1−4 классов первой смены.