Пилот Андрей Рюмин показал кадры, как выглядит посадка самолёта в Иркутске

Пилот Андрей Рюмин показал, как выглядит посадка самолёта в Иркутске. В своем телеграм-канале мужчина опубликовал видео с заходом на посадку, снятое прямо из кабины самолета.
— Посадка в Иркутске. Красивые просторы Восточной Сибири и приземление на полосу 30, — подписал автор ролика.
На видео запечатлены заснеженные леса, окружающие город, парящая река Ангара и покрытая снегом взлётно-посадочная полоса. После видео пилот опубликовал фотографии самолётов разных авиакомпаний, которые стояли в аэропорту столицы Приангарья.
