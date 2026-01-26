Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот Андрей Рюмин показал кадры, как выглядит посадка самолёта в Иркутске

На видео запечатлены заснеженные леса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пилот Андрей Рюмин показал, как выглядит посадка самолёта в Иркутске. В своем телеграм-канале мужчина опубликовал видео с заходом на посадку, снятое прямо из кабины самолета.

— Посадка в Иркутске. Красивые просторы Восточной Сибири и приземление на полосу 30, — подписал автор ролика.

На видео запечатлены заснеженные леса, окружающие город, парящая река Ангара и покрытая снегом взлётно-посадочная полоса. После видео пилот опубликовал фотографии самолётов разных авиакомпаний, которые стояли в аэропорту столицы Приангарья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в предместье Рабочее планируют комплексную застройку возле Ушаковки.