Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 января

Астрологи выяснили, что ждет каждый из знаков зодиака в понедельник, 26 января 2026 года.
Овнам день сулит небывалый успех во всем, что связано с работой, бизнесом и деньгами. Задачи будут решаться, договоры — подписываться, деньги — поступать на счета Овнов. Кроме того, покупки в понедельник будут крайне удачными.
У Тельцов настало время для новых начинаний: пора воплощать в жизнь давно задуманное. Это идеальный момент для того, чтобы решиться на смелые перемены, будь то смена имиджа, места жительства, избавление от вредных привычек или похудение. Главное — набраться решимости.
Близнецам стоит использовать 26 января для решения сложных задач, в том числе тех, которые прежде откладывались в долгий ящик: в этот день все будет даваться им на удивление легко. Удача улыбнется им и в общении — это хорошая возможность обрасти новыми связями. Приятным бонусом будет необъяснимо хорошее настроение на весь день.
Опасность финансовых потерь подстерегает Раков: им следует быть аккуратными с деньгами, не срываться на эмоциональные покупки и не слишком доверять малознакомым людям. Вопросы, связанные с бюджетом, лучше отложить, а если траты необходимы — на них следует выделить строго определенную сумму и не выходить за ее пределы.
Удача сполна воздаст Львам за их прежние заслуги и старания. Приятные сюрпризы могут происходить в любой сфере жизни, но с большей вероятностью — в работе, бизнесе и на личном фронте. Возможны «знаки свыше» в тех делах, где Львы давно ждали их появления.
От Дев понедельник потребует особой бдительности: следует подмечать все происходящее вокруг, чтобы не упустить переломный момент и предотвратить негативный сценарий развития событий. К примеру, есть высокий риск быть обманутыми или стать жертвой мошенников.
Весам следует быть аккуратными и дипломатичными в общении, чтобы предотвратить конфликты: они могут быть склонны к бескомпромиссному отстаиванию своих интересов, а окружающие будут только рады подлить масла в огонь. Важно быть осторожнее с шутками: некоторые из них могут всерьез задеть собеседников.
У Скорпионов появится мотивация и небывалая целеустремленность для решения самых сложных задач. Настало время для поистине великих свершений, особенно в конкурентной среде. Кроме того, есть возможность завоевать сердце понравившегося человека.
Схожая ситуация складывается у Стрельцов: они будут необычайно активны, организованны и упорны в достижении любых целей. Но вместе с тем звезды советуют представителям знака не требовать многого от окружающих и не быть слишком прямолинейными в общении.
Понедельник у Козерогов будет наполнен общением: они попадут в центр внимания и будут притягивать к себе людей. Это хорошая возможность для поиска новых единомышленников и публичных выступлений: люди поддержат ваши идеи и будут внимательны к советам.
Водолеи наконец преуспеют в решении накопившихся прежде задач и проблем: в понедельник они будут на удивление внимательны, терпеливы и усидчивы для «разбора завалов». Однако браться за что-то масштабное не стоит: есть риск потратить слишком много сил и энергии ради весьма скромных результатов.
У Рыб проснется небывалое любопытство, тяга к знаниям и расследованиям. День подойдет для поиска информации и откровенных разговоров, особенно если хочется выведать, что у собеседника на душе. Учитывая их способность слушать, окружающие сами с радостью выдадут Рыбам свои секреты, пишет «1001 гороскоп».