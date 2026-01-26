Врач Онищенко оценил вероятность новой пандемии в РФ из-за вируса Нипах

Россиянам стоит воздержаться от поездок в места, где зафиксированы вспышки смертельного вируса Нипах, предупредил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Напомним, вспышку вируса зафиксировали в Индии, недалеко от города Калькутта. Известно минимум о пяти случаях заражения. В том числе, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
После заражения медсестра пожаловалась на высокую температуру и проблемы с дыханием. Предположительно, она могла заразиться от пациента, который скончался до проведения анализов.
Онищенко отметил, что вирус может поражать нервную систему. На сегодняшний день вакцины от заболевания не существует.
«Паниковать не нужно. Деловые поездки в Индию отменять не стоит, да и туристические тоже. Пандемический потенциал заболевания на сегодняшний день не вызывает опасений. Туристам в регионах, где обнаружен вирус, нужно чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены. Что касается распространения вируса в России, то, думаю, исследовательский центр Н. Ф. Гамалеи подключится и будет этим заниматься», — отметил врач.
Ранее Онищенко назвал главные симптомы заболевания.