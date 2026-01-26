Врач Онищенко оценил вероятность новой пандемии в РФ из-за вируса Нипах

«Паниковать не нужно. Деловые поездки в Индию отменять не стоит, да и туристические тоже. Пандемический потенциал заболевания на сегодняшний день не вызывает опасений. Туристам в регионах, где обнаружен вирус, нужно чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены. Что касается распространения вируса в России, то, думаю, исследовательский центр Н. Ф. Гамалеи подключится и будет этим заниматься», — отметил врач.