В Хабаровском крае 1624 ребёнка вернулись в семьи за год

В Хабаровском крае активно реализуется проект «Вызов» в рамках стратегической программы «Дети в семье», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главная цель проекта — не допустить, чтобы ребёнка забирали из семьи, а при необходимости помочь ему вернуться домой как можно быстрее, поддерживая семьи в кризисной ситуации.
На заседании рабочей группы по профилактике социального сиротства под руководством вице-губернатора Артёма Мельникова участники отметили, что за последний год 1624 ребёнка вернулись в семьи, из них 1182 — в кровные. В результате общее число детей в детских домах сократилось на 22%.
Проект предусматривает работу специально подготовленной команды специалистов, которые взаимодействуют с НКО, органами опеки и семьями, а также применяют трёхуровневую систему поддержки — от индивидуальных консультаций до межведомственных совещаний с участием экспертов из других регионов. Все службы действуют по единым стандартам, чтобы помощь была своевременной и эффективной.
Особое внимание уделяется материальной поддержке семей. В 2025 году на благотворительные меры выделено 3,2 млн рублей: 26 семей получили помощь, 24 смогли вернуть детей домой, 4 восстановили родительские права. Поддержка включала ремонт жилья, покупку мебели и техники, оплату лечения и аренду жилья.
— Каждый ребёнок имеет право расти в любящей семье, где его ждут, поддерживают и прощают. Наша задача — не просто вернуть детей домой, а создать для них уют и взаимопонимание, — подчеркнул Артём Мельников.
В состав рабочей группы входят представители министерств соцзащиты и образования края, комитетов по труду и занятости, по делам ЗАГС и архивов, по внутренней политике и других ведомств, что позволяет решать проблемы комплексно на всех уровнях.