В Хабаровском крае 1624 ребёнка вернулись в семьи за год

Проект предусматривает работу специально подготовленной команды специалистов, которые взаимодействуют с НКО, органами опеки и семьями, а также применяют трёхуровневую систему поддержки — от индивидуальных консультаций до межведомственных совещаний с участием экспертов из других регионов. Все службы действуют по единым стандартам, чтобы помощь была своевременной и эффективной.