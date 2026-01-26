Ричмонд
В музее Врубеля прошёл ректорский бал в честь Дня российского студенчества

Юбилейное, двадцатое по счёту мероприятие объединило лучших студентов, преподавателей и почётных гостей.

Источник: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Традиционный Ректорский бал Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского прошёл 25 января, в День российского студенчества, в знаковом для региона месте — в Врубелевском корпусе Омского музея изобразительных искусств.

С приветственным словом к участникам обратился и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт, отметивший особый вклад студентов в жизнь университета и региона. «Вы все разные, но вы — лучшие студенты, достойно представляющие не только себя, но и наш вуз, регион и страну», — сказал он. На балу присутствовали депутат Госдумы Олег Смолин, министр культуры региона Юрий Трофимов и министр науки и высшего образования Омской области Александр Кольцов.

В этом году бал впервые прошёл на площадке Музея им. Врубеля, что подчеркнуло его культурную значимость. Центральным элементом вечера стала церемония награждения отличников учёбы, активистов и молодых учёных из разных факультетов университета. Праздничную атмосферу создавали заранее отрепетированные парные танцы и творческие выступления студентов.

Напомним, День студента в Омской области отметили более 74,7 тысяч человек. Большинство из них — девушки: в вузах региона учатся 38,1 тыс. женщин, что составляет 51% от общего числа студентов.