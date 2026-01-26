В музее Врубеля прошёл ректорский бал в честь Дня российского студенчества

С приветственным словом к участникам обратился и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт, отметивший особый вклад студентов в жизнь университета и региона. «Вы все разные, но вы — лучшие студенты, достойно представляющие не только себя, но и наш вуз, регион и страну», — сказал он. На балу присутствовали депутат Госдумы Олег Смолин, министр культуры региона Юрий Трофимов и министр науки и высшего образования Омской области Александр Кольцов.