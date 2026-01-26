Ричмонд
В Кургане из-за морозов часть школьников оставили на дистанте

В связи с низкой температурой воздуха часть школьников курганских школ останется дома. Очная форма обучения 26 января введена для младших классов первой смены. Об этом извещает администрация города Кургана и ЦГМС.

В Кургане отменили школу для младшеклассников.

«В связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах города Кургана с 1-го по 4-ый классы 1-ой смены включительно в очной форме отменяются», — сообщает telegram-канал администрации. Занятия будут проводиться онлайн.

По данным регионального ЦГМС, температура воздуха утром 26 января составила около 27,5 градуса ниже нуля. Днем в Кургане планируется около 22−24 градусов мороза.