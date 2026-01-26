Актера «Папиных дочек» объявили в розыск

Михаил Казаков задолжал по кредитам.
Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», объявлен в розыск из-за долгов по кредитам. Как следует из судебных материалов, объектом розыска стало исущество артиста.
«Казаков объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов. Объектом розыска является имущество должника», — пишет ТАСС со ссылкой на документы.
Речь идет о просроченных платежах по кредитным обязательствам на сумму более 1,4 миллиона рублей. Общий объем непогашенной задолженности актера приближается к двум миллионам рублей, следует из материалов.
Ранее звезда «Папиных дочек», был внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов. Размер накопившейся задолженности превышает 216 тысяч рублей. При этом падчерица Казакова публично обвинила его в продолжительном домашнем насилии. Как передает «Царьград», в эфире она подробно описала эпизоды жестокого обращения с ее семьей.