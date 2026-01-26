Актера «Папиных дочек» объявили в розыск

Ранее звезда «Папиных дочек», был внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов. Размер накопившейся задолженности превышает 216 тысяч рублей. При этом падчерица Казакова публично обвинила его в продолжительном домашнем насилии. Как передает «Царьград», в эфире она подробно описала эпизоды жестокого обращения с ее семьей.