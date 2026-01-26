Омский «Авангард» обменял Клима Костина на игрока ЦСКА

«Мы рады, что сделка с ЦСКА состоялась. Армейцы были заинтересованы в приобретении Клима Костина. Мы, в свою очередь, хотели получить хорошую компенсацию. Кирилл Долженков — молодой, габаритный, прогрессирующий нападающий. При росте почти два метра игрок отлично координирован и обладает хорошим катанием. Спортивной наглости Кириллу не занимать. Уверен, он отлично впишется в состав и добавит глубины», — прокомментировал решение генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Сопин.