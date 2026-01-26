Омский «Авангард» обменял Клима Костина на игрока ЦСКА

Хоккейный клуб «Авангард» ночью на понедельник, 26 января 2026 года, сообщил об обмене с московским ЦСКА. Омскую команду покинул нападающий Клим Костин, он отправляется в столичный клуб в обмен на 21-летнего нападающего Кирилла Долженкова. Кроме того, Омск получил спортивные права на еще одного нападающего — Егора Афанасьева.
«Мы рады, что сделка с ЦСКА состоялась. Армейцы были заинтересованы в приобретении Клима Костина. Мы, в свою очередь, хотели получить хорошую компенсацию. Кирилл Долженков — молодой, габаритный, прогрессирующий нападающий. При росте почти два метра игрок отлично координирован и обладает хорошим катанием. Спортивной наглости Кириллу не занимать. Уверен, он отлично впишется в состав и добавит глубины», — прокомментировал решение генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Сопин.
Долженков играет в лиге с сезона-2022/2023. На счету нападающего 131 игра в КХЛ и 30 (18+12) набранных очков при показателе полезности «+8». В «Авангарде» игрок будет выступать под 12 номером.
Нападающий Егор Афанасьев в 2025-м заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», при этом спортивные права в КХЛ оставались за ЦСКА.
Напомним, слухи о возможном подписании Клима Костина появились задолго до самого контракта. В начале ноября 2025 года «Авангард» официально объявил о подписании. Предполагалось, что Костин будет играть за «ястребов» до конца сезона. Примечательно, что Костин уже играл за «Авангард» и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина.
Добавим, ранее также стало известно, что в «Авнагард» переходит нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко.