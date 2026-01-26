США пытались купить российское супероружие с лазерным наведением

Российский корректируемый снаряд «Краснополь» высоко оценили американские специалисты. Как рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, от США поступало предложение о продаже этих снарядов.
«Первая модификация снарядов “Краснополь” появилась лет 15−20 назад. Это вооружение заинтересовало американцев и они хотели приобрести два снаряда, но им отказали. У них на тот момент было аналогичное вооружение, но наш вариант дешевле, проще и при этом имеет высокую точность», — отметил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул, что траекторию снаряда «Краснополь» можно корректировать, когда он уже летит к цели, поэтому он очень эффективен.
«“Краснополь” снабжен системой наведения и управления в полете, поэтому после его выстреливания в направлении цели осуществляется корректировка. То есть, такой снаряд практически с очень высокой точностью попадает в цель. Его боевой части хватает, чтобы уничтожить, например, пункт управления беспилотниками, как это было под Харьковом. В случае укрепленного объекта используется два подобных снаряда», — уточнил эксперт.
