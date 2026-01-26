США пытались купить российское супероружие с лазерным наведением

«“Краснополь” снабжен системой наведения и управления в полете, поэтому после его выстреливания в направлении цели осуществляется корректировка. То есть, такой снаряд практически с очень высокой точностью попадает в цель. Его боевой части хватает, чтобы уничтожить, например, пункт управления беспилотниками, как это было под Харьковом. В случае укрепленного объекта используется два подобных снаряда», — уточнил эксперт.