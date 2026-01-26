Митингующие в Гагаузии обвинили Кишинёв в нападении на автономию

Митинг в защиту прав Гагаузии завершился принятием резолюции. Документ содержит требования об освобождении главы автономии Евгении Гуцул из-под стражи и о прекращении процесса выхода Молдовы из СНГ.
Уточняется, что в воскресенье в центре Комрата прошел митинг жителей Гагаузии, протестующих против попыток Кишинева ограничить права автономии.
«Мы, патриоты Гагаузии, требуем незамедлительного освобождения башкана Гагаузии Гуцул Евгении Александровны», — передает слова общественника Михаила Влаха РИА Новости.
Он подчеркнул, что Гагаузия оставляет за собой право на самоопределение в случае потери Молдавией независимости, например, через объединение с Румынией. Для защиты своих прав жители автономии готовятся обратиться к международным лидерам.
Немногим ранее суд в Молдавии признал Гуцул виновной в якобы незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и назначил семь лет тюрьмы в колонии общего режима.