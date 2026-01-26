Назван быстрый способ снизить уровень «плохого» холестерина

Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у участников из экспериментальной группы снизился в среднем на 10%. Также они потеряли около двух килограммов веса, а артериальное давление немного снизилось. Такие изменения сохранялись до шести недель, в то время как в контрольной группе такая метаболическая перестройка оказалась менее заметной.