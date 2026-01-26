Власти прокомментировали холод в домах села Сокур под Новосибирском

По словам сельчан, проблемы с теплом начались ещё 14 января. Жители рассказывают, что прохлада стоит в десятках квартир, а также в детском саду. Люди жалуются на низкое давление в системе: установленные в домах насосы, по их словам, не помогают, поскольку сеть работает с ограничениями, чтобы избежать порывов на старых коммуникациях. В обращениях также упоминается, что в местной больнице температура воздуха держится на низком уровне.