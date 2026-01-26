Власти прокомментировали холод в домах села Сокур под Новосибирском

По словам сельчан, проблемы с теплом начались ещё 14 января. Жители рассказывают, что прохлада стоит в десятках квартир, а также в детском саду. Люди жалуются на низкое давление в системе: установленные в домах насосы, по их словам, не помогают, поскольку сеть работает с ограничениями, чтобы избежать порывов на старых коммуникациях. В обращениях также упоминается, что в местной больнице температура воздуха держится на низком уровне.
Жильцы направили жалобы в коммунальные службы. На место выезжали представители надзорных органов, однако, как утверждают жители, проверки касались отдельных домов, а не всей системы теплоснабжения. По словам сельчан, при обращениях в разные структуры их перенаправляют между ведомствами и управляющими организациями.
В администрации Мошковского района сообщили, что специалисты МУП «Коммунальное хозяйство» по поручению главы района выехали в Сокур и провели мониторинг теплоснабжения в многоквартирных домах, а также на объектах здравоохранения и соцкультбыта. По данным проверки, газовая котельная, построенная в 2020 году, работает на полной мощности.
Власти уточнили, что на выходе из котельной температура теплоносителя составляет около 66 градусов, обработка — порядка 52 градусов. По отдельным объектам также приводятся показатели: на подаче в детский сад — около 67 градусов, в школе — 65, в доме культуры — 66. Чиновники заявляют, что тепло до потребителей доходит в нормативных параметрах.
«Очередная проверка показала: источник теплоснабжения — газовая котельная, построенная в 2020 году, — работает на полную мощность, а проблемы на некоторых объектах в посёлке связаны с установленными на местных многоквартирных домах и социальных объектах дополнительных насосах», — говорится в сообщении администрации Мошковского района.
По информации районной администрации, теплом обеспечены все многоквартирные дома, школа, больница и учреждения соцкультбыта. Мониторинг ситуации, как отмечается, продолжается совместно с коммунальными службами.