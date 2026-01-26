Ричмонд
Россиянам напомнили, сколько может длиться обед во время рабочего дня

Юрист Хаминский: Обед может длится до двух часов и не входит в рабочее время.

Источник: Комсомольская правда

Россияне имеют право на обеденный перерыв длительностью до двух часов в течение своего рабочего дня, однако это не входит в трудовое время. Об этом напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«От 30 минут до двух часов работник может потратить на обед», — сказал эксперт РИА Новости, уточнив, что график определяется правилами внутреннего трудового распорядка предприятия или организации.

Куда жаловаться, если начальник не пускает на обед и в отпуск, читайте здесь на KP.RU.

Также вместе с экспертами журналисты KP.RU разобрались, что такое контроль работы сотрудников, как его обеспечить в 2026 году и от каких методов лучше воздержаться.

Напомним, в Госдуме предложили сократить трудовое время в России до шести часов в день. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в думу.

В то же время в Общественной палате предложили продлить работу детсадов до 20:00 для удобства работающих родителей.