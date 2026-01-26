Американским солдатам посоветовали попрощаться с родными: что может довести США до трагедии

Военнослужащим США посоветовали успеть попрощаться с родными, если по приказу президента страны Дональда Трампа Штаты нанесут новый удар по Ирану. С таким предостережением в соцсети Х выступил председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи.
«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал иранский политик.
Накануне власти Ирана ввели трехмесячный запрет на все полеты воздушных судов, выполняемые на низких высотах в воздушном пространстве страны.
Вместе с тем, главный прокурор Ирана Мохаммед Мовахед назвал не соответствующими действительности заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран приостановил казнь 800 протестующих, задержанных во время массовых волнений.
На фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном американская военно-морская группировка продолжает двигаться в сторону Ближнего Востока. Дональд Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что США «не придется ее использовать».