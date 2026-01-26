Ричмонд
В Челябинске отменили занятия в школах с 1 по 7 класс

В школах Челябинска из-за мороза отменили занятия с первого по седьмой класс. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Утром в Челябинске было до минус 30.

«В связи с низкой температурой окружающей среды комитет по делам образования отменил занятия в школах города Челябинска, с 1 по 7 классы первой смены», — говорится в сообщении.

После воскресного потепления до минус 20 градусов утром в понедельник температура снова опустилась до минус 30. Начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева сообщила URA.RU, что 27 января в Челябинске потеплеет до минус 14−16 градусов днем и минус 20−22 ночью.