В Челябинске отменили занятия в школах с 1 по 7 класс

После воскресного потепления до минус 20 градусов утром в понедельник температура снова опустилась до минус 30. Начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева сообщила URA.RU, что 27 января в Челябинске потеплеет до минус 14−16 градусов днем и минус 20−22 ночью.