CNN: Бизнес-джет с восемью людьми разбился в США во время снежной бури

В США бизнес-джет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел во время сильной снежной бури, сопровождавшейся плохой видимостью и низкими температурами. Аэропорт временно закрыт, на месте работают аварийно-спасательные службы. Информации о жертвах и причинах происшествия пока нет.
Ранее два воздушных судна сошли с рулежной дорожки в сугроб из-за сильных порывов ветра в финском аэропорту Киттиля в Лапландии.
23 декабря в Турции в результате крушения частного самолета Falcon 50 погибли все находившиеся на борту. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна, разбросанные на большой территории. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
В октябре во время полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров. Причиной мог стать космический мусор или маленький метеорит.