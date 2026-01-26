Ричмонд
CNN: Бизнес-джет с восемью людьми разбился в США во время снежной бури

В США бизнес-джет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

— Частный самолет, на борту которого находились восемь человек, разбился при взлёте из Бангора, штат Мэн, — передает CNN.

По данным издания, инцидент произошел во время сильной снежной бури, сопровождавшейся плохой видимостью и низкими температурами. Аэропорт временно закрыт, на месте работают аварийно-спасательные службы. Информации о жертвах и причинах происшествия пока нет.

Ранее два воздушных судна сошли с рулежной дорожки в сугроб из-за сильных порывов ветра в финском аэропорту Киттиля в Лапландии.

23 декабря в Турции в результате крушения частного самолета Falcon 50 погибли все находившиеся на борту. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна, разбросанные на большой территории. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

В октябре во время полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разбилось лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров. Причиной мог стать космический мусор или маленький метеорит.

