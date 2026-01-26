Станет ли доступнее ипотека в 2026 году, рассказал эксперт

Такие выводы сделали в РБК, спрогнозировав, как изменится ипотечная нагрузка при реализации прогноза Минфина и снижении рыночных ставок с нынешних 21% до 16% годовых, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно этим расчетам, средний уровень дохода для получения ипотеки в этих городах снизится с 123 тысяч до 96 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты — с 74 тысяч до примерно 59 тысяч рублей. Тем не менее, снижение ставок не обязательно означает значительное увеличение доступности ипотечных кредитов, полагает аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Эксперт отметила, что при снижении ставок по ипотеке уменьшится и требуемый уровень дохода для потенциальных заемщиков. Однако реальная доступность кредита во многом будет зависеть от динамики цен на недвижимость: в случае их роста эффект снижения ставки может быть нивелирован, ведь увеличение цен увеличит сумму кредита и, следовательно, финансовую нагрузку на заемщика.
На данный момент уровень отказов по заявкам остается высоким, и эксперты не ожидают существенного смягчения критериев оценки рыночных условий. Также Солдатенкова напомнила, что в будущем при выдаче ипотечных кредитов банки будут ориентироваться только на подтвержденные официальным доходом, что может ограничить доступ к кредитам для части клиентов, особенно тех, у кого есть нерегулярные или неофициальные источники дохода.