Станет ли доступнее ипотека в 2026 году, рассказал эксперт

На данный момент уровень отказов по заявкам остается высоким, и эксперты не ожидают существенного смягчения критериев оценки рыночных условий. Также Солдатенкова напомнила, что в будущем при выдаче ипотечных кредитов банки будут ориентироваться только на подтвержденные официальным доходом, что может ограничить доступ к кредитам для части клиентов, особенно тех, у кого есть нерегулярные или неофициальные источники дохода.