В Новосибирске выявили четыре чая с опасными красителями

В Новосибирской области выявили чай казахстанского производства с запрещёнными в России красителями Е102 и Е110. Об этом сообщили в администрации Барабинска.
Под подозрение попали четыре наименования чая:
«Аль-Джаннат» высший сорт (ИП «Фердаус», Алматы);
«Аль Кайрат шайi» чёрный чай (ТОО «Orda Trade Astana», Каскелен);
«Аль-Кайрат шэйi Premium Gold» чёрный гранулированный (Нур-Султан);
«Аль-Кайрат шэй» высший сорт (ТОО «Orda Trade Astana», Каскелен).
В ходе проверки в продукции обнаружены красители «Тартразин» (Е102) и «Солнечный закат» FCF (Е110), не соответствующие российским требованиям безопасности пищевых добавок.
«Нахождение в обороте такой продукции создаёт риски для здоровья граждан», — отметили в администрации Барабинска. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона совместно с Роспотребнадзором проводят мероприятия по изъятию опасной продукции из продажи.