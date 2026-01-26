Ричмонд
В Новосибирске выявили четыре чая с опасными красителями

«Нахождение в обороте такой продукции создаёт риски для здоровья граждан», — отметили в администрации Барабинска.

Источник: Freepik

В Новосибирской области выявили чай казахстанского производства с запрещёнными в России красителями Е102 и Е110. Об этом сообщили в администрации Барабинска.

Под подозрение попали четыре наименования чая:

«Аль-Джаннат» высший сорт (ИП «Фердаус», Алматы);

«Аль Кайрат шайi» чёрный чай (ТОО «Orda Trade Astana», Каскелен);

«Аль-Кайрат шэйi Premium Gold» чёрный гранулированный (Нур-Султан);

«Аль-Кайрат шэй» высший сорт (ТОО «Orda Trade Astana», Каскелен).

В ходе проверки в продукции обнаружены красители «Тартразин» (Е102) и «Солнечный закат» FCF (Е110), не соответствующие российским требованиям безопасности пищевых добавок.

«Нахождение в обороте такой продукции создаёт риски для здоровья граждан», — отметили в администрации Барабинска. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона совместно с Роспотребнадзором проводят мероприятия по изъятию опасной продукции из продажи.