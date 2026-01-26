В Новосибирске выявили четыре чая с опасными красителями

«Нахождение в обороте такой продукции создаёт риски для здоровья граждан», — отметили в администрации Барабинска. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона совместно с Роспотребнадзором проводят мероприятия по изъятию опасной продукции из продажи.