Надбавки за иждивенцев и сельский стаж: какие еще есть доплаты к пенсии в 2026 году

Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц. При этом отдельные категории получателей страховой пенсии в России могут рассчитывать на дополнительные выплаты. К ним, в частности, относятся как работающие, так и неработающие пенсионеры, осуществляющие уход за иждивенцами, а также жители сельской местности, имеющие не менее 30 лет трудового стажа. Кто еще из россиян в текущем году может получить надбавки к пенсии — в материале URA.RU.