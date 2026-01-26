Надбавки за иждивенцев и сельский стаж: какие еще есть доплаты к пенсии в 2026 году

Для пенсионеров в России есть несколько видов доплат к пенсии.
Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц. При этом отдельные категории получателей страховой пенсии в России могут рассчитывать на дополнительные выплаты. К ним, в частности, относятся как работающие, так и неработающие пенсионеры, осуществляющие уход за иждивенцами, а также жители сельской местности, имеющие не менее 30 лет трудового стажа. Кто еще из россиян в текущем году может получить надбавки к пенсии — в материале URA.RU.
Страховая пенсия в 2026 году: размер и пенсионные баллы.
Размер страховой пенсии в России определяется с учетом продолжительности трудового стажа, уровня заработной платы в период работы, а также страховых взносов, которые работодатель перечислял в Пенсионный фонд (в настоящее время — Социальный фонд). Расчет страховой пенсии осуществляется по формуле СП = ИПК × СИПК + ФВ, где:
СП — страховая пенсия;ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент гражданина на дату назначения пенсии;СИПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (пенсионного балла);ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии.
Фиксированная выплата ежегодно индексируется, и ее изменение влияет, в том числе, на размер различных доплат. Об этом сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская для «Лента.ру».
С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца были проиндексированы на 7,6%. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. Теперь средний размер страховой пенсии составляет 27,1 тысячи рублей.
Какие надбавки к пенсии полагаются россиянам.
Доплата до прожиточного минимума.
Средняя страховая пенсия в России составляет 27,1 тысяч рублей.
Окончательный размер пенсионной выплаты не может быть ниже прожиточного минимума (ПМ), установленного для неработающих пенсионеров. Значение прожиточного минимума ежегодно пересматривается. В 2026 году его федеральный размер установлен на уровне 16 288 рублей.
Помимо федерального показателя, каждый субъект РФ ежегодно утверждает собственный региональный прожиточный минимум. Его величина определяется с учетом роста цен на основной набор потребительских товаров и услуг, необходимых пенсионеру в данном регионе.
Если региональный прожиточный минимум оказывается выше федерального, пенсионеру устанавливается региональная социальная доплата. В случае, когда федеральный минимум выше регионального, назначается федеральная доплата. При этом важно учитывать, что социальная доплата к пенсии предоставляется только неработающим пенсионерам.
При оценке нуждаемости государственные и региональные органы учитывают не только размер самой пенсии, но и иные виды доходов и социальных поддержек, предусмотренных законодательством. В расчет включаются, в частности:
Компенсации расходов на проезд в общественном транспорте или оплату жилищно-коммунальных услуг;Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают, в том числе, инвалиды, герои России, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан.
Суммируя пенсию и все положенные пенсионеру компенсации и пособия, власти определяют, достигает ли общий доход величины прожиточного минимума. Если даже с учетом ЕДВ и иных мер поддержки совокупный доход ниже ПМ, пенсионеру устанавливается соответствующая доплата до уровня прожиточного минимума. Обращаться с отдельным заявлением для назначения такой доплаты не требуется — расчет осуществляются автоматически.
Доплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам.
Для неработающих пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты.
Дополнительные выплаты предусмотрены для неработающих пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Начиная с месяца, следующего за датой 80-летия, к страховой пенсии таким гражданам будет автоматически прибавляться 100% фиксированной выплаты. В 2026 году размер этой доплаты составит 9 584,69 рубля. На аналогичное повышение могут рассчитывать и получатели пенсии по инвалидности I группы.
Помимо этого, в текущем году всем пенсионерам в возрасте от 80 лет, а также инвалидам I группы устанавливается ежемесячная компенсация по уходу в размере 1 413,86 рубля. Подавать заявления для оформления указанных доплат не требуется.
При этом право на такие выплаты имеют только получатели страховой пенсии по старости. Пенсионеры, которые получают социальную пенсию, указанные надбавки получать не будут.
Доплата за иждивенца.
Иждивенцами признаются нетрудоспособные члены семьи, полностью обеспечиваемые за счет средств пенсионера. Право на доплату за содержание иждивенцев имеют как работающие, так и неработающие пенсионеры. К категории нетрудоспособных членов семьи относятся:
Дети в возрасте до 18 лет;Дети до 23 лет при условии обучения по очной форме в вузе или средне профессиональном учебном заведении;Братья, сестры и внуки до достижения 18 лет;Родители, бабушки, дедушки, а также супруг (супруга), достигшие пенсионного возраста либо имеющие инвалидность, если назначенная им пенсия ниже величины прожиточного минимума пенсионера.
Доплата за содержание иждивенца устанавливается только к страховой пенсии и составляет одну треть фиксированной выплаты, равной 9 584,69 рубля. При этом действует ограничение: одному пенсионеру доплату назначают не более чем за трех иждивенцев.
Доплата за сельский стаж.
Для работников сельской местности предусмотрена надбавка к пенсии.
Право на надбавку за сельский стаж имеют граждане, проработавшие не менее 30 лет в сельской местности. Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2026 году указанная надбавка составляет 2 396,17 рубля.
Неработающие пенсионеры, переехавшие из села в город после 1 января 2022 года, сохраняют право на данную доплату при условии, что у них сформирован необходимый сельский стаж. В то же время пенсионеры, сменившие место жительства с сельской местности на город до этой даты, права на указанную доплату лишаются. Подача отдельного заявления для установления надбавки не требуется.
Доплата за северный стаж.
Еще одна мера поддержки неработающих пенсионеров связана с наличием северного стажа. Под так называемой «северной пенсией» понимаются две отдельные надбавки к фиксированной части страховой пенсии: одна устанавливается за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за северный стаж), другая — за фактическое проживание на Севере. Обе доплаты увеличивают размер пенсии, однако порядок их предоставления различается.
Доплата по районному коэффициенту, то есть за проживание в северных регионах, повышает фиксированную выплату к пенсии в диапазоне от 1,15 до 2 раз в зависимости от субъекта РФ. Она действует только на территории того региона, где зарегистрирован пенсионер. В случае переезда в более южный населенный пункт, например в Рязань или Ставрополь, такая надбавка прекращает выплачиваться.
Иной порядок установлен для доплаты за северный стаж. За 15 лет работы в районах Крайнего Севера к фиксированной выплате добавляется 50% (в 2026 году — 4 792,34 рубля). За 20 лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу, размер надбавки составляет 30% от фиксированной выплаты (в текущем году — 2 875,4 рубля).
Работники Крайнего Севера также могут получить дополнительные выплаты.
Эта доплата сохраняется независимо от того, переехал ли пенсионер в другой регион. Следует также учитывать, что одновременно получать обе выплаты нельзя. Как правило, Социальный фонд назначает ту надбавку, которая оказывается более выгодной для пенсионера, при условии, что у него достаточно подтвержденного северного стажа. Обращаться с заявлением не требуется — начисление производится автоматически.
Доплата за потерю кормильца.
Ребенок до достижения 18 лет и студент очной формы обучения (до окончания вуза), оставшиеся без обоих родителей либо без единственного родителя, имеет право на доплату в размере 100% фиксированной выплаты к уже назначенной пенсии по случаю потери кормильца. В 2026 году размер такой пенсии составляет 18 848,32 рубля.
Ежемесячные денежные выплаты.
Отдельные категории пенсионеров обладают правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). К ним относятся, в частности, ветераны боевых действий, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, подвергшиеся воздействию радиации, герои СССР и России и другие льготники. Размер ЕДВ устанавливается индивидуально для каждой категории.
Если у гражданина одновременно имеется несколько оснований для назначения ежемесячной денежной выплаты, как правило, ему устанавливают только одну — наиболее выгодную по сумме. Из этого правила предусмотрены исключения: пострадавшие от радиации, герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Выплаты за заслуги перед Отечеством и для ветеранов ВОВ.
Отдельные категории граждан имеют право на получение дополнительных денежных выплат. К ним относятся:
Герои СССР и Российской Федерации;Герои Социалистического Труда и Герои Труда России;Олимпийские и паралимпийские чемпионы;Лауреаты Ленинской премии, а также государственных премий СССР, РСФСР и Российской Федерации;Лица, награжденные орденами Ленина, «За заслуги перед Отечеством», Трудовой Славы и рядом иных государственных наград.
В 2026 году наибольший совокупный объем доплат, включая ежемесячную денежную выплату, установлен для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Размер надбавки составляет 104 871,49 рубля.
Ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей.
Кроме того, на федеральном уровне и для ветеранов Великой Отечественной войны действуют специальные выплаты. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина ежегодно к Дню Победы инвалидам и участникам ВОВ перечисляется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Участникам этой войны также предоставлено право одновременного получения двух пенсий: страховой по старости и пенсии по инвалидности. Помимо этого, указанной категории граждан полагается ЕДВ.
Страховая пенсия ветеранам назначается по общим правилам, применяемым ко всем застрахованным лицам. При этом размер пенсии по инвалидности для них установлен в пределах от 100 до 250% от величины социальной пенсии.
Какие компенсации положены для пенсионеров в РФ.
Налоговый вычет при покупке квартиры.
Право на получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры имеют как работающие, так и неработающие пенсионеры. Ключевым условием является наличие официального трудоустройства в прошлом, при котором работодатель начислял, удерживал и перечислял налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
В 2026 году пенсионеры могут оформить возврат НДФЛ за покупку квартиры, совершенную в период с 2023 по 2025 год. Сумма составит ориентировочно от 260 до 440 тысяч рублей, в зависимости от размера дохода, с которого уплачивался НДФЛ.
Компенсация проезда для жителей Крайнего Севера.
Пенсионеры, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, а также на территориях, приравненных к ним, имеют право дважды в год воспользоваться льготным проездом для отдыха на территории России. В рамках данной меры государство возмещает расходы на приобретение билетов:
На железнодорожный транспорт (плацкарт туда и обратно);На воздушный транспорт (класс обслуживания — эконом);На речные суда (третья категория обслуживания);На морские суда (четвертая или пятая группы);На междугородные автобусы.
Компенсация стоимости услуг ЖКХ.
Если пенсионных выплат недостаточно для оплаты электроэнергии, газа, водоснабжения или содержания жилья (либо если на коммунальные услуги уходит значительная часть пенсии), гражданин имеет право оформить субсидию на оплату ЖКХ. При этом одним из обязательных условий для ее предоставления является отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг.