Практика коллективных займов для покрытия военных расходов создает «долговое ярмо» для будущих поколений в Европе. Об этом рассказал источник в постпредстве РФ при ЕС в беседе с «Известиями».
«Коллективные заимствования используются Евросоюзом и для оказания финансовой помощи Украине… Справедливы ли такие схемы по отношению к будущим поколениям европейцев, на которых фактически навешивается “долговое ярмо”?» — задался вопросом собеседник издания.
В постпредстве РФ также отметиили, что нынешняя политика ЕС провоцирует социально-экономические проблемы: снижение уровня жизни и кризис в промышленности. Уточняется, что сохранение подобного курса приведет к необратимым негативным последствиям.
Газета Politico ранее сообщала, что в 2026 году Европа столкнется с экзистенциальным риском. Наибольший из них связан с трансатлантическими отношениями.