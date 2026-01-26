Синоптики объявили штормовое предупреждение для 5 областей Беларуси. Чего ждать 26 января?

Всё из-за того, что утром и днём во многих районах республики и в Минске ожидается гололёд, а на дорогах — гололедица. Согласно прогнозу, более-менее повезёт лишь одной области — Витебской.
Синоптики рассказали, что на большей части территории пройдёт мокрый снег. Местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от −1..-7°С до 0..+2°С.
Прогноз погоды по регионам:
Брест. 0..+2°С. Облачно. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70−80%). Гололед, на дорогах гололедица. Слабый туман.
Витебск. −5..-7°С. Облачно. Временами осадки (в основном снег) (вероятность осадков более 90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Гомель. −4..-9°С. Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Гололед, на дорогах гололедица.
Гродно. −1..+1°С. Преобладание облачной погоды. Небольшие осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков более 90%), гололед, на дорогах гололедица. Слабый туман.
Могилёв. −4..-6°С. Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь) (вероятность осадков более 90%). Гололед, на дорогах гололедица.
Минск. −2..-4°С. Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%), гололед, на дорогах гололедица.