Золотистый стафилококк обнаружили почти в 20 тоннах краба в Приморье

«Специалистами проведены исследования на соответствие краба по трём микробиологическим показателям. В результате лабораторных испытаний в партии установлено наличие одного из самых опасных видов стафилококков — золотистого стафилококка, который может вызвать тяжёлые пищевые отравления», — говорится в сообщении.