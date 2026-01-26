Золотистый стафилококк обнаружили почти в 20 тоннах краба в Приморье

Специалисты испытательной лаборатории приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, признали небезопасными почти 20 тонн варёно-мороженого краба-стригуна опилио, сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалистами проведены исследования на соответствие краба по трём микробиологическим показателям. В результате лабораторных испытаний в партии установлено наличие одного из самых опасных видов стафилококков — золотистого стафилококка, который может вызвать тяжёлые пищевые отравления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что краб был добыт в Северо-Охотоморской подзоне, а продукция изготовлена в декабре 2025 года. Образцы для проверки отобрал инспектор Россельхознадзора.
Эксперты предполагают, что загрязнение произошло либо на этапе приготовления, либо при хранении — из-за нарушения санитарных или технологических требований.
По данным специалистов, с начала года в Приморье проверена 91 партия краба общим весом 2,3 тысячи тонн, и до этого случая все пробы соответствовали требованиям безопасности.
