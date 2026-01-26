Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотистый стафилококк обнаружили почти в 20 тоннах краба в Приморье

Краб добыт в Северо-Охотоморской подзоне.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты испытательной лаборатории приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, признали небезопасными почти 20 тонн варёно-мороженого краба-стригуна опилио, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалистами проведены исследования на соответствие краба по трём микробиологическим показателям. В результате лабораторных испытаний в партии установлено наличие одного из самых опасных видов стафилококков — золотистого стафилококка, который может вызвать тяжёлые пищевые отравления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что краб был добыт в Северо-Охотоморской подзоне, а продукция изготовлена в декабре 2025 года. Образцы для проверки отобрал инспектор Россельхознадзора.

Эксперты предполагают, что загрязнение произошло либо на этапе приготовления, либо при хранении — из-за нарушения санитарных или технологических требований.

По данным специалистов, с начала года в Приморье проверена 91 партия краба общим весом 2,3 тысячи тонн, и до этого случая все пробы соответствовали требованиям безопасности.

Напомним, что партия импортного мяса буйвола, поступившая в Приморье, оказалась небезопасной для потребления. Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили в продукции небезопасные остатки лекарственных средств.