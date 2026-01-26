Смертельный и без вакцины: врач назвал главную опасность вируса Нипах

Вспышка нового смертельного вируса Нипах рискует перерасти в новую пандемию.
Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с aif.ru рассказал о симптомах провоцирующего воспаление мозга вируса, а также о рабочих способах защиты.
Воспаление мозга, судороги и кома.
Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии, где любят отдыхать российские туристы. Группа заболевших проживает недалеко от города Калькутта. Известно минимум о пяти случаях заражения.
Пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения. После заражения медсестра пожаловалась на высокую температуру и проблемы с дыханием. Предположительно, она могла заразиться от пациента, который скончался до проведения анализов.
Онищенко, комментируя вспышку неизлечимого заболевания, отметил, что летальность у вируса довольно высокая.
«При этом вирусе происходит воспаление мозговых оболочек. Летальность после заболевания довольно высокая, в том числе потому, что его еще не научились лечить. Вирус начали фиксировать как отдельное заболевание в конце 90-х. Живет он в Юго-Восточной Азии. Природным очагом являются животные, чаще — летучие мыши», — объяснил врач.
Среди ранних симптомов заболевания врачи выделяют высокую температуру, головную боль, ломоту в мышцах, слабость, боль в горле. При поражении нервной системы наблюдаются также сильная сонливость, заторможенность, спутанность сознания, судороги. Состояние при этом стремительно ухудшается, вплоть до комы.
Коварство вируса Нипах заключается в его способности вызывать тяжелый энцефалит — воспаление мозга. Начальные симптомы легко спутать с гриппом или тяжелой ОРВИ, что задерживает правильную диагностику. Однако стремительное нарастание симптомов зачастую приводит к плачевным последствиям.
Как защититься: советы врача.
Специфического лечения вируса Нипах не существует. При этом пациентам проводят интенсивную поддерживающую терапию и лечат осложнения.
Онищенко подчеркнул, что защититься от смертельного и неизлечимого вируса Нипах можно, если соблюдать правила личной гигиены.
«Лучшая защита от вируса — соблюдение правил личной гигиены. Нужно мыть руки. Заразиться вирусом можно при употреблении овощей и фруктов, через воду. Летальность в результате заболевания высокая», — предупредил врач.
Специалисты также советуют не контактировать с животными, которые могут быть переносчиками заболевания (например, летучие мыши), пользоваться антисептиком, мыть и очищать от кожуры все фрукты и овощи, пить исключительно кипяченую или бутилированную воду.
Также важно избегать тесных незащищенных физических контактов с людьми, инфицированными вирусом Нипах. После ухода за больными нужно мыть руки.
Врачи рекомендуют обращаться за медпомощью при первых симптомах заболевания.
Онищенко оценил риск новой пандемии.
Россиянам стоит воздержаться от поездок в места, где зафиксированы вспышки смертельного вируса Нипах, предупредил Геннадий Онищенко.
«Паниковать не нужно. Деловые поездки в Индию отменять не стоит, да и туристические тоже. Пандемический потенциал заболевания на сегодняшний день не вызывает опасений. Туристам в регионах, где обнаружен вирус, нужно чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены. Что касается распространения вируса в России, то, думаю, исследовательский центр Н. Ф. Гамалеи подключится и будет этим заниматься», — отметил врач.
Точный диагноз в случае с вирусом Нипах может поставить только специалист. Обычно для подтверждения вируса используют лабораторные методы (ПЦР) или инструментальную и клиническую оценку (КТ и МРТ).
Ранее вирусолог раскрыла главную опасность нового супергриппа.