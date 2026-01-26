Стало известно, когда в Перми построят аквапарк на эспланаде

Сроки возведения аквапарка на эспланаде озвучили в Министерстве строительства Пермского края сайту perm.aif.ru.
Проект многофункционального центра включает в себя не только торговый центр «Imall Эспланада», но и отель, конференц-центр, детский тематический парк и водную зону. Как рассказали в минстрое сайту perm.aif.ru, все объекты подрядчик должен сдать до 2028.
«В рамках этапов третьей очереди приоритетного инвестпроекта по строительству в центре Перми многофункционального комплекса с пятизвездочным отелем, реализуемого компанией “Проспект Пермь” наряду с торгово-развлекательным и конгресс-центром будут построены аквазона и детский тематический парк», — уточнили в министерстве сайту perm.aif.ru.
Проект водного комплекса хоть и включает в себя развлекательные аттракционы, больше ориентирован на спа-услуги. Но застройщик уверяет, что интересно будет и детям, и взрослым.
Напомним, также в Пермском крае планируют построить аквапарк в Камской долине по программе комплексного развития территории и на курорте «Усть-Качка».