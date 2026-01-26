ОмГУ отметил 20-летие Ректорского бала во Врубелевском корпусе музея

«В особенную дату мы чествуем тех, кто каждый день делает наш университет богаче своими научными открытиями, творческими проектами, спортивными победами и волонтерскими инициативами. Вы все разные, но вы — лучшие студенты, достойно представляющие не только себя, но и наш вуз, регион и страну. Пусть этот праздник станет для всех нас поводом почувствовать единство большой команды ОмГУ», — сказал и.о. ректора Омского государственного университета Иван Кротт.