ОмГУ отметил 20-летие Ректорского бала во Врубелевском корпусе музея

В День российского студенчества Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского провел традиционный Ректорский бал, отметивший в 2026 году 20-летие. Впервые мероприятие состоялось во Врубелевском корпусе областного музея изобразительных искусств. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«В особенную дату мы чествуем тех, кто каждый день делает наш университет богаче своими научными открытиями, творческими проектами, спортивными победами и волонтерскими инициативами. Вы все разные, но вы — лучшие студенты, достойно представляющие не только себя, но и наш вуз, регион и страну. Пусть этот праздник станет для всех нас поводом почувствовать единство большой команды ОмГУ», — сказал и.о. ректора Омского государственного университета Иван Кротт.
Фото: Варвара Краснова / предоставлено пресс-службой ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Центральным событием вечера стала церемония награждения лучших студентов. Были отмечены особые достижения десятерых представителей различных факультетов. Праздничную атмосферу создали парные танцы и творческие выступления.
Фото: Варвара Краснова / предоставлено пресс-службой ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
