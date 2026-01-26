Новосибирцев в феврале ждет повышение социальных выплат

Жителей Новосибирской области, как и других регионов России, ждет повышение социальных выплат и страховых пособий. С 1 февраля их проиндексируют на 5,6 процента. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.
Так, увеличится ежемесячная денежная выплата к пенсии для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других граждан, пользующихся правом на федеральные льготы.
Проиндексируют и материнский капитал. Для родителей, которые еще не распорядились средствами сертификата, сумма вырастет на более чем 38 тысяч рублей, почти до 729 тысяч рублей.
— Если оформлен повышенный маткапитал на второго ребенка, и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 51 тысячу рублей, до 963 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, проиндексируют ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 года для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, страховые выплаты сотрудникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание, а также денежную компенсацию набора социальных услуг.