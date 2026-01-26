Новосибирцев в феврале ждет повышение социальных выплат

— Если оформлен повышенный маткапитал на второго ребенка, и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 51 тысячу рублей, до 963 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств, — добавили в пресс-службе.