Авиакомпания заплатит инвалиду, которого уронили в аэропорту Владивостока

По данным надзорного ведомства, житель Амурской области с ограниченной мобильностью прилетел в столицу ДФО и при выходе из самолёта пользовался предоставленным авиаперевозчиком креслом-коляской и сопровождением персонала. Однако во время транспортировки сотрудники компании допустили падение инвалида, и он получил телесные повреждения, из-за чего был вынужден обратиться к врачу.