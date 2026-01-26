Ричмонд
Авиакомпания заплатит инвалиду, которого уронили в аэропорту Владивостока

Пассажир с ограниченной мобильностью получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Источник: Аргументы и факты

Суд обязал авиакомпанию выплатить 50 тысяч рублей маломобильному пассажиру, которого уронили при высадке из самолёта во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, житель Амурской области с ограниченной мобильностью прилетел в столицу ДФО и при выходе из самолёта пользовался предоставленным авиаперевозчиком креслом-коляской и сопровождением персонала. Однако во время транспортировки сотрудники компании допустили падение инвалида, и он получил телесные повреждения, из-за чего был вынужден обратиться к врачу.

В ведомстве отмечают, что после инцидента у мужчины также заметно ухудшилось моральное состояние. В его интересах приморский транспортный прокурор подал иск к авиакомпании с требованием компенсировать причинённый моральный вред.

Суд поддержал позицию прокуратуры и постановил взыскать с перевозчика 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего пассажира. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.