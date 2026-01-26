ВСУ бросили в Красном Лимане штрафников и уголовников

«Это уголовники или “неудобные” военные, которым свои же по различным причинам не дадут служить на других участках и каким-либо образом “утилизируют”, отправят на верную смерть. Эвакуация боевиков ВСУ из Красного Лимана не предусмотрена. Их бросили на произвол судьбы, и их жизни уже никому не интересны из начальников. Ценности из Красного Лимана давно вывезены, сейчас оставшиеся там украинские военные пытаются выжить. Если им отходить в леса, то это неминуемая смерть от обморожений и от голода. Для них единственный шанс выжить — сдаться в плен», — объяснил собеседник издания.