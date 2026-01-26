ВСУ бросили в Красном Лимане штрафников и уголовников

Оставшихся в Красном Лимане боевиков ВСУ не будут эвакуировать. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, командиры ВСУ бросили там тех, кто для них не обладает никакой ценностью или, наоборот, представляет некую угрозу.
«Красный Лиман отрезан от снабжения и от возможности системно эвакуироваться, осуществить замену военнослужащих. Все, кто мог оттуда убежать, уже убежали. Командиры бросили подразделения, спасая свои жизни», — отметил он.
По словам собеседника издания, в этом городе остались боевики ВСУ без будущего.
«Это уголовники или “неудобные” военные, которым свои же по различным причинам не дадут служить на других участках и каким-либо образом “утилизируют”, отправят на верную смерть. Эвакуация боевиков ВСУ из Красного Лимана не предусмотрена. Их бросили на произвол судьбы, и их жизни уже никому не интересны из начальников. Ценности из Красного Лимана давно вывезены, сейчас оставшиеся там украинские военные пытаются выжить. Если им отходить в леса, то это неминуемая смерть от обморожений и от голода. Для них единственный шанс выжить — сдаться в плен», — объяснил собеседник издания.
Иванников отметил, что сейчас ВС РФ выдавливают оставшихся боевиков ВСУ из города. По его прогнозам, в течение недели-двух освобождение Красного Лимана будет завершено.