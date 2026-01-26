Взятки в СИЗО и изъятие участков: семь главных событий прошедшей недели в Тюменской области

За деньги «постояльцам» СИЗО создавали особые условия и передавали телефоны.
Для бизнеса Тюмени настали крайне непростые времена — даже старейшие компании и производства региона не застрахованы от финансовых катастроф. Вот и мебельная фабрика «Заречье», основанная в городе в 1945 году, объявила о роспуске 77 сотрудников. На фоне информации о закрытии фабрики и продаже ее здания общая картина получается весьма печальной. Какими еще событиями запомнится прошедшая неделя — в материале URA.RU.
Про криминал.
Особые условия в СИЗО.
В Тюменском СИЗО разгорелся коррупционный скандал. Двух бывших начальников одного из подразделений изолятора обвиняют в получении взятки за создание благоприятных условий заключенным. За определенную мзду, полученную от одного из «постояльцев», заключенным даже выдали запрещенные в учреждении телефоны. На фигурантов завели уголовное дело.
Вместе с оборотом выросла и раскрываемость наркопреступлений.
Рост оборота наркотиков.
На прошедшей неделе региональная прокуратура объявила, что за 2025 год незаконный оборот наркотиков в Тюенской области вырос на 15%. При этом увеличилась и раскрываемость преступлений -она по итогам года составила 72%. Всего на территории региона в 2025 году совершено 2,8 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В суд направлено 722 уголовных дела о наркопреступлениях.
Про скандалы.
Слияние с последствиями.
Прошедшая неделя принесла вести о скандале, разгорающемся между руководителями объединенных ВУЗов. Власть не могут поделить глава ТюмГУ Иван Романчук и возглавлявшая до одъединения аграрный университет Елена Бойко. Последняя не согласовывает свою деятельность с ректором и излишне пиарит нынче уже Аграрный институт. Источники URA.RU говорят, что Бойко даже ходила на прием к замгубернатора Алексею Райдеру, который. по информации собеседников агентства, занял ее сторону в конфликте.
Нашелся уже второй желающий «присвоить» концепцию умных остановок.
Конфликтные остановки.
Несколько умных остановок, которые уже становились объектом судебных разбирательств, вновь попали в поле зрения. И вновь — по тому же поводу: их создатель якобы украл идеи — но в этот раз уже у другой компании. Новый истец требует с производителя 119 миллионов за использование чужих наработок. Прошлая история закончилась лицензионным соглашением. Что будет в этот раз — неизвестно. Как непонятен и интерес, вызываемый у скандалистов остановочными павильонами.
Про город.
Изъятие участков ради дороги.
В поселке Боровский из-за строительства Южного обхода Тюмени будут изъяты земельные участки. Соответствующее постановление регионального правительства было подписано на прошлой неделе. Известно, что под изъятие попали 57 участков. Известно, что при строительстве планируют опробовать новый механизм — он позволяет регионам направлять на создание федеральных трасс деньги из местных бюджетов.
Новый мост создадут два тюменских застройщика.
Новый мост.
На прошедшей неделе стало известно, что уже в этом году планируют закончить проект второго велопешеходного моста через Туру. Построить его должны до 2040 года. Сооружение появится в створе улицы Газовиков, соединив Зареку с центром. Представители застройщика «Брусника» отмечают, что сроки разработки проекта немного затянулись. Изначально всю документацию должны были закончить в прошлом году. Велопешеходный мост проектируют два застройщика — «Страна Девелопмент» и «Брусника». Его протяженность составит 505 метров.
Это лишь часть событий, которыми была наполнена прошедшая неделя. Все, что происходит в Тюменской области, можно узнать на страницах URA.RU.