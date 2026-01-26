Взятки в СИЗО и изъятие участков: семь главных событий прошедшей недели в Тюменской области

Несколько умных остановок, которые уже становились объектом судебных разбирательств, вновь попали в поле зрения. И вновь — по тому же поводу: их создатель якобы украл идеи — но в этот раз уже у другой компании. Новый истец требует с производителя 119 миллионов за использование чужих наработок. Прошлая история закончилась лицензионным соглашением. Что будет в этот раз — неизвестно. Как непонятен и интерес, вызываемый у скандалистов остановочными павильонами.