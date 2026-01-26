Утренние пробки в Новосибирске достигли 7 баллов

На левом берегу медленнее всего транспорт движется по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по Широкой, Невельского и Станционной, а также по Советскому шоссе и проспекту Карла Маркса.