Утренние пробки в Новосибирске достигли 7 баллов

Заторы сковали магистрали на левом и правом берегах, движение замедлилось и на мостах через Обь.

Источник: Om1 Новосибирск

Утро 26 января в Новосибирске началось с плотных заторов — уровень пробок достиг 7 баллов. Движение встало сразу на двух берегах, а дорога на работу для многих горожан заметно затянулась. Такие данные показывают онлайн-карты «2ГИС».

На левом берегу медленнее всего транспорт движется по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по Широкой, Невельского и Станционной, а также по Советскому шоссе и проспекту Карла Маркса.

На правом берегу плотный поток сковал Большевистскую, Кирова и Ипподромскую. Традиционно загружен Красный проспект и Октябрьская магистраль. В списке проблемных участков также Пролетарская, проспект Димитрова, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Танковая, Бориса Богаткова и Выборная.

Отдельно притормозило движение на Октябрьском и Бугринском мостах.

Ситуацию усугубили несколько ДТП, которые произошли утром в разных районах города.